У кайданках – в президенти: одіозний Роман Насіров претендує на крісло першої особи держави

Тим часом усе більше людей оголошують, що хочуть бути наступним президентом. Ще один одіозний кандидат заявив про себе. Роман Насіров заявив в ефірі одного з телеканалів, що візьме участь у перегонах. Вочевидь вибори президента будуть досить "цікавими" на кандидатів.

Так, саме той, який у суді під картатою ковдрою всіляко демонстрував, що занедужав і не готовий, щоби його справу розглядали.

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Схоже арешт і підозра у подвійному громадянстві Насірова не зупиняють, бо, мовляв, рухає ним турбота про державу.

Кожен день думаю про це (вибори – 24) все більше і більше. Уже навіть почав готуватися до цього. Так би мовити стимулюють і радять друзі, консультанти,

– сказав екс-голова ДФС Роман Насіров.

Так, це саме той Роман Насіров, який зараз під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі. Це його судять за зловживання на посаді голови державної фіскальної служби. За інформацією детективів НАБУ, Насіров безпідставно дозволив фірмам одіозного Олександра Онищенка платити податки в розстрочку. Через що держава втратила 2 мільярди гривень.



Олександр Онищенко

Зараз ця справа в суді. От тільки перейти до розгляду по суті не можуть, бо ж підозрюваний захотів аби на суді зачитали усю справу, а це кілька сотень сторінок. Насіров вважає, що раз закон дозволяє, то чому не послухати обвинувачення. Навіть якщо це займе кілька місяців, а то й років.

Схоже бюлетень на виборах-2019 буде довгим і яскравим. Про наміри додати туди свої прізвища вже заявляли діючі політики, політологи, гумористи та співаки.

Мені не подобаються ці реформи які проводяться. Ці реформи в управлінні міліції. Треба вернути назад УПОБ, треба повернути назад ГАІ, медичну реформу. Що вони зробили за ці роки?

– говорив співак Іво Бобул.

Були заяви про можливе президентство і від Вєрки Сердючки, точніше Андрія Данилка. Співаків та артистів і справді розглядають як кандидатів. Попри відсутність офіційних заяв від Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського – частина людей готові за них проголосувати. Проте обидва лише обмежуються натяками.

Політолог Віктор Таран впевнений, що більшість заяв лише привід для гамору в ЗМІ. Мовляв, співаки та артисти так підіймають собі рейтинг. Тим часом заява екс-чиновника Насірова має зовсім іншу мету.

Класичний варіант корупціонерів, які кожен раз, коли їх в чомусь звинувачують, захищають себе тезами, що ми там політичні. Окрім того, кандидат в депутати Насіров отримує недоторканність, президентську недоторканість, а це 4 місяці,

– прокоментував політичний аналітик Віктор Таран.

Однак, кожен з заявлених кандидатів відповідає вимогам. Усі вони понад 10 років проживають в Україні, їм уже виповнилося 35 років. Балотуватися у президенти може і особа, проти якої відкрито кримінальні провадження. Конституція України прямо це не забороняє.

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Тим більше, перепоною не є погашена судимість. У Вадима Рабіновича – їх дві. До того ж, судили його за кримінальні злочини. Юля Тимошенко також побувала за ґратами. Приклад Дарта Вейдера на минулих президентських доводить: потрапити у бюлетень шанс є у кожного. Потрібно лише знайти два з половиною мільйони гривень для застави.