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У Китаї побудували найдовший морський міст у світі: вражаючі фото

20:30, 8 січня 4568 Читать новость на русском

У 2018 році буде введено в експлуатацію найдовший міст в світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.

Про це повідомляє ЦТС.

Довжина споруди 55 км, з яких 38 км припадає безпосередньо на різні ділянки мостів. Крім них є підводний тунель довжиною майже 7 км і штучні острови.

Протяжність основного моста становить майже 30 км, для руху автотранспорту тут передбачені по три смуги в кожному напрямку.

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Будівництво велося з 2009 року, при цьому враховувалися екологічні вимоги, щоб не нашкодити морській фауні регіону. Тунель і ділянки з вантовими мостами були споруджені для того, щоб забезпечити прохід великотоннажних морських суден.

Зведенням моста займалася China Communications Construction Co., будівництво обійшлося приблизно в 11 млрд доларів.

Основні роботи були завершені ще в липні 2017 року, і очікувалося, що рух по мосту буде запущено до кінця року.

Однак все ще триває узгодження механізмів здійснення прикордонного контролю - Гонконг і Макао, хоча і входять до складу КНР, але є спеціальними адміністративними одиницями.

Примітно, що на сьогоднішній день Китай утримує лідерство з будівництва найдовших в світі мостових споруд.

Теги: Фотоновини Китай Транспорт
Джерело: 24 Канал
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