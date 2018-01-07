У Китаї трапилася прикра ситуація з надсучасною дорогою

Панелі дуже дешеві, тож ніхто не врахував подібної ситуації. Попри дешевизну викраденого шматка, без нього вся ідея дороги втрачає сенс, а відновлення дороги коштуватиме тисячі доларів

В кінці грудня в Китаї відкрили енергогенерувальну дорогу з сонячних батарей. І лише на початку січня стало відомо, що хтось вкрав частину дороги всього через 5 днів після запуску, пише TechNode з посиланням на китайське видання Qilu Evening News.

Першу експериментальну ділянку дороги протяжністю в 1 кілометр відкрили 28 грудня, вона покрита більш ніж як 10 тисячами сонячних панелей. 2 січня, під час перевірки, з'ясувалося, що пропав шматок полотна – його акуратно вирізали.

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Навіщо він знадобився викрадачам – невідомо, адже подібні панелі вартують доволі дешево, але крадіжка навіть маленького шматка позбавляє всю інновацію сенсу. Іншу частину полотна залишили недоторканою.

Попри те, що полотно отримало мінімальні пошкодження, один з місцевих чиновників заявив, що заміна панелі "може коштувати тисячі доларів". Хоча, за даними видання TechNode, аналогічні крадіжки технологій для копіювання та здешевлення в Китаї не рідкість.

Дорогу вже відремонтували й знову відкрили. Вона не працювала близько 4 днів. Місцева поліція продовжує розслідування.

Влада Китаю заявила, що це перший подібний проект у світі. Але це хибне твердження, адже першу енергогенерувальну дорогу відкрили у Франції ще в 2016 році. Її довжина також становить 1 кілометр, а її енергією можна живити невелике місто.