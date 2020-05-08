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      У Києві 7 травня випала рекордна кількість дощу: найбільше з 1891 року

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      У Києві 7 травня 2020 року випала рекордна кількість дощу
      У Києві 7 травня випала рекордна кількість дощу / slovoidilo.ua

      Травень у Києві розпочався зі сезону дощів. Кількість опадів, яка випала у столиці 7 травня, є рекордом, починаючи з 1891 року.

      На проспекті науки у Києві 7 травня випала рекордна кількість опадів, інформує метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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      Вперше з 1891 року випало 24 міліметрів опадів, що вдвічі більше, ніж це було цього числа у 1908 році,
      – йдеться у повідомленні.

      За словами синоптиків, дощовий травень виправляє недобір опадів, який тривав у столиці з червня 2019 року.

      Важливо! Від початку травня у столиці кілька разів пройшли потужні зливи, грози, падав град. Внаслідок цього автомобілі буквально плавали на дорозі. Крім того, на Кловському узвозі після одного з нічних дощів провалився асфальт.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Києва
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