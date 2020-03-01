У Києві авто врізалася в стовп і згоріло вщент: фото та відео
Подільському узвозі, що у Києві, повністю автомобіль врізався у стовп і спалахнув. Попри зусилля рятувальників, авто згоріло вщент, в результаті зіткнення постраждала водійка.
Вогонь швидко поширився на газобалонне обладнання автомобіля Dacia Sandero, повідомляє "Інформатор".
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Воно здетонувало – прозвучали три вибухи Аварія трапилася близько 9:00 1 березня. Водійка встигла вийти з машини до того, як автівка спалахнула. Її госпіталізували.
Авто врізалось у стовб і спалахнуло/ Джерело: kiev.informator.ua
Водії, що проїжджали повз, намагалися загасити загоряння своїми вогнегасниками, однак їх не вистачило. Авто згоріло повністю –попри зусилля рятувальників, пише "Еспрессо".
Фото з місця ДТП на подільському узвозі/ Джерело: kiev.informator.ua
Авто вигоріло вщент/ Джерело: kiev.informator.ua
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Відео з місця ДТП у Києві