У Києві авто врізалася в стовп і згоріло вщент: фото та відео

Подільському узвозі, що у Києві, повністю автомобіль врізався у стовп і спалахнув. Попри зусилля рятувальників, авто згоріло вщент, в результаті зіткнення постраждала водійка.

Вогонь швидко поширився на газобалонне обладнання автомобіля Dacia Sandero, повідомляє "Інформатор".

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Воно здетонувало – прозвучали три вибухи Аварія трапилася близько 9:00 1 березня. Водійка встигла вийти з машини до того, як автівка спалахнула. Її госпіталізували.



Авто врізалось у стовб і спалахнуло/ Джерело: kiev.informator.ua

Водії, що проїжджали повз, намагалися загасити загоряння своїми вогнегасниками, однак їх не вистачило. Авто згоріло повністю –попри зусилля рятувальників, пише "Еспрессо".



Фото з місця ДТП на подільському узвозі/ Джерело: kiev.informator.ua



Авто вигоріло вщент/ Джерело: kiev.informator.ua

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Відео з місця ДТП у Києві