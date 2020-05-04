У Києві дозволять продавати каву на винос

5 травня Комісія з надзвичайних ситуацій Києва повинна ухвалити регламент роботи кав'ярень міста, зокрема дозволити каву на винос.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міського голови Володимир Прокопів та пояснив: "Кава на винос – це один з кроків послаблення обмежень, серед них також є відкриття таких закладів з дотриманням всіх санітарних норм"

До слова Карантин в Україні продовжать до 22 травня

"Я б хотів зробити наголос на тому, що в першочергових кроках місто особливу увагу буде приділяти відкриттю тих підприємств, які дають можливість працювати малому і середньому бізнесу, це сфера послуг, невеликі виробництва чи крамниці з побутовими товарами", – пояснив заступник Кличка.

Важливо! Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. З них 1 535 виявили у місті Києві.

Однак він не прогнозує кардинальних рішень від завтрашньої комісії щодо пом'якшення інших заборон. Влада Києва насамперед готується до першої хвилі послаблень, які відбудуться разом з усією країною вже з 11 травня.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

Більше про пом'якшення карантину у Києві у відео: