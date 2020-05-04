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      У Києві дозволять продавати каву на винос

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      У Києві дозволять продавати каву на винос
      У Києві дозволять продавати каву на винос / KeepCup/Facebook

      5 травня Комісія з надзвичайних ситуацій Києва повинна ухвалити регламент роботи кав'ярень міста, зокрема дозволити каву на винос.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міського голови Володимир Прокопів та пояснив: "Кава на винос – це один з кроків послаблення обмежень, серед них також є відкриття таких закладів з дотриманням всіх санітарних норм"

      До слова Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      "Я б хотів зробити наголос на тому, що в першочергових кроках місто особливу увагу буде приділяти відкриттю тих підприємств, які дають можливість працювати малому і середньому бізнесу, це сфера послуг, невеликі виробництва чи крамниці з побутовими товарами", –  пояснив заступник Кличка. 

      Важливо! Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. З них 1 535 виявили у місті Києві.

      Однак він не прогнозує кардинальних рішень від завтрашньої комісії щодо пом'якшення інших заборон. Влада Києва насамперед готується до першої хвилі послаблень, які відбудуться разом з усією країною вже з 11 травня. 

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Більше про пом'якшення карантину у Києві у відео:

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Києва Віталій Кличко Бізнес
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