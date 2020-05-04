У Києві дозволять продавати каву на винос
5 травня Комісія з надзвичайних ситуацій Києва повинна ухвалити регламент роботи кав'ярень міста, зокрема дозволити каву на винос.
Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міського голови Володимир Прокопів та пояснив: "Кава на винос – це один з кроків послаблення обмежень, серед них також є відкриття таких закладів з дотриманням всіх санітарних норм"
До слова Карантин в Україні продовжать до 22 травня
Важливо! Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. З них 1 535 виявили у місті Києві.
Однак він не прогнозує кардинальних рішень від завтрашньої комісії щодо пом'якшення інших заборон. Влада Києва насамперед готується до першої хвилі послаблень, які відбудуться разом з усією країною вже з 11 травня.
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу
Більше про пом'якшення карантину у Києві у відео: