У Києві мітингують на підтримку незаконно засудженого в Італії Марківа: фото та відео

Активісти пройшли маршем до посольства Італії в Україні, вимагаючи справедливий суд для Віталія Марківа. Його засудили до 24 років ув'язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі. Як пройшов марш – бачили журналісти 24 каналу.

Які вимоги протестувальників

Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, акція стартувала рівно об 11 годині біля Міністерства закордонних справ України. Там вони передали свої вимоги, закликавши українських дипломатів взяти до уваги справу Віталія Марківа.

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Активісти своїми діями показують, що вони не згодні з рішенням італійського суду, який засудив Віталія до 24 років ув'язнення.

Мітинг на підтримку Віталія Марківа / Фото: 24 канал (Анна Брикова)

Що відомо про вирок Марківу

• Хоча сама прокуратура Італії вбачала, що справедливим покаранням буде обмеження волі на 17 років, Суд присяжних оприлюднив мотиваційну частину, за рішенням якого покарання виявилося жорсткішим – 24 роки ув'язнення.

• Вони пояснювали це тим, що є обтяжуючи обставини – сам Марків не визнав свою провину. Активісти переконують, що італійський суд під час винесення рішення користувався російськими наративами. Загалом Віталій вже два роки є ув'язненим, саме стільки тривав суд у його справі.

• Відомо також, що адвокати українця подаватимуть апеляцію, яку розглядатиме суд у Мілані.

Хто прийшов підтримати ув'язненого українця

До слова, українці в Італії також підтримують Марківа. На акцію під посольством Італії прийшла і дружина Марківа. Також до неї долучився звільнений український політв'язень та режисер Олег Сенцов.

"Мій дух незламний і я буду стояти до кінця, до перемоги, тому що усвідомлюю важливість цього випробування. Надіюсь, що весь цивілізований світ зрозуміє, що не ми розпочали цю війну, не ми вторглись в чужий край, ми не хочемо чужого, лише свободу, незалежність, і право вибирати яким шляхом рухатись, як жити", – розповіла дружина Марківа Діана.



Олег Сенцов прийшов на акцію

"Днями я уважно прочитав всі матеріали, які доступні щодо цієї справи і прийшов сюди. Адже вважаю, що він не винний. Я розумію сім'ю загиблого журналіста, вони хочуть чиєїсь крові, хочуть помсти за смерть свого близького, але це точно не Віталій", – зазанчив Сенцов.

Хто такий Віталій Марків

Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.



Віталій Марків

До слова, наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Серед іншого обговорювалося питання засудженого в Італії українця Віталія Марківа.