В Киеве митингуют в поддержку незаконно осужденного в Италии Маркива: фото и видео

Активисты прошли маршем к посольству Италии в Украине, требуя справедливого суда для Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. Как прошел марш – видели журналисты 24 канала.

Каковы требования протестующих

Как сказала корреспондент в прямом эфире 24 канала, акция стартовала ровно в 11:00 у Министерства иностранных дел Украины. Там они передали свои требования, призвав украинских дипломатов принять во внимание дело Виталия Маркива.

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Активисты своими действиями показывают, что они не согласны с решением итальянского суда, приговорившего Виталия до 24 лет заключения.

Митинг в поддержку Виталия Маркива / Фото: 24 канал (Анна Брыкова)

Что известно о приговоре Маркиву

• Хотя сама прокуратура Италии видела, что справедливым наказанием будет ограничение свободы на 17 лет, Суд присяжных обнародовал мотивационную часть, по решению которого наказание оказалось более жестким – 24 года заключения.

• Они объясняли это тем, что есть отягчающие обстоятельства – сам Маркив не признал свою вину. Активисты утверждают, что итальянский суд при вынесении решения пользовался русскими нарративами. В целом Виталий уже два года является заключенным, именно столько длился суд по его делу.

• Известно также, что адвокаты украинца будут подавать апелляцию, которую будет рассматривать суд в Милане.

Кто пришел поддержать заключенного украинца

К слову, украинцы в Италии также поддерживают Маркива. На акцию под посольством Италии пришла и жена Маркива. Также к ней присоединился освобожденный украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов.



Олег Сенцов пришел на акцию

Кто такой Виталий Маркив

Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.

Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента 12 июля 2019 года. Суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.

К слову, в конце сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Среди прочего обсуждался вопрос осужденного в Италии украинца Виталия Маркива.