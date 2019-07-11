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      У Києві на дитячому майданчику чоловік порізав руки дитині

      38 Читать новость на русском
      У Києві на дитячому майданчику чоловік порізав руки дитині
      / Информатор

      У Києві на вулиці Олени Теліги невідомий чоловік порізав пальці на руках маленькому хлопчику, а хлопця, який заступався за дитину – побив.

      24-річний киянин, який умисно травмував дітей, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Національна поліція Києва.

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      На дитячому майданчику по вулиці Олени Теліги киянин напідпитку різав пальці на руках невідомому хлопчику. Окрім цього, він також побив іншого парубка, який заступався за малюка. 

      Правоохоронці вилучили у зловмисника ніж, який направили на експертизу. До цього інциденту чоловік не був судимий. 

      Ніж, яким киянин різав руки хлопчика
      Ніж, яким киянин порізав руки хлопчика

      Проти чоловіка розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

      Зловмисник, який травмував дитину
      Зловмисник, який травмував дитину

      Під час слідства чоловік перебуватиме під домашнім арештом.

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      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП
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