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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Києві на дитячому майданчику виявили небезпечну знахідку: фото

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На столичному дитмайданчику знайшли колби із ртуттю
На столичному дитмайданчику знайшли колби із ртуттю / фото з відкритих джерел

У столиці прямо на дитячому майданчику люди виявили ртутні прилади. Для їх переміщення довелося викликати рятувальників.

Надзвичайна подія трапилася на вулиці Милославській 33, інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

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Хтось просто викинув. Добре, що було рано, і дітки не встигли ними "погратися" На місці працювали рятувальники КАРС КМДА,
– йдеться у дописі.

На знімках, опублікованих у мережі, видно кілька капсул із ртуттю.

Люди у соцмережах обурюються безвідповідальністю особи, яка вирішила залишити ртутні прилади на дитячому майданчику. Дехто взагалі вважає, що це – спланована провокація.

 

Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації КМДА
Джерело: 24 канал
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