У Києві на дитячому майданчику виявили небезпечну знахідку: фото

У столиці прямо на дитячому майданчику люди виявили ртутні прилади. Для їх переміщення довелося викликати рятувальників.

Надзвичайна подія трапилася на вулиці Милославській 33, інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

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Хтось просто викинув. Добре, що було рано, і дітки не встигли ними "погратися" На місці працювали рятувальники КАРС КМДА,

– йдеться у дописі.

На знімках, опублікованих у мережі, видно кілька капсул із ртуттю.

Люди у соцмережах обурюються безвідповідальністю особи, яка вирішила залишити ртутні прилади на дитячому майданчику. Дехто взагалі вважає, що це – спланована провокація.