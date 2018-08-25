У Києві на дитячому майданчику виявили небезпечну знахідку: фото
У столиці прямо на дитячому майданчику люди виявили ртутні прилади. Для їх переміщення довелося викликати рятувальників.
Надзвичайна подія трапилася на вулиці Милославській 33, інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".
Читайте також: Екс-посла України у США зловили п'яним за кермом авто в Києві: відео
Хтось просто викинув. Добре, що було рано, і дітки не встигли ними "погратися" На місці працювали рятувальники КАРС КМДА,
– йдеться у дописі.
На знімках, опублікованих у мережі, видно кілька капсул із ртуттю.
Люди у соцмережах обурюються безвідповідальністю особи, яка вирішила залишити ртутні прилади на дитячому майданчику. Дехто взагалі вважає, що це – спланована провокація.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі19 листопада 2017 , 17:54
7-поверховий фонтан та побиті авто: хто компенсує наслідки тестування енергетиків у Києві29 травня 2017 , 21:49
Євген Аблов став єдиним кандидатом в ДБР, який за власним бажанням надав пояснення активістам18 липня , 13:25
До складу журі косплей-шоу WEGAME 3.0 увійде блогер Олександр "Тераніт" Маюрі29 березня 2017 , 17:01
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 5127 березня 2017 , 15:59