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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

У Києві на смітнику знайшли мертве немовля

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У Києві на смітнику знайшли мертве немовля
У Києві на смітнику знайшли мертве немовля / Ілюстративне фото

У Шевченківському районі столиці України на смітнику знайшли мертве немовля. Батьки в цей час перебували у стані алкогольного сп'яніння і спали поблизу смітників.

Як повідомляє Київ Оперативний у Facebook,  дитині було два дні.

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Зазначається, що наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок.

"Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", – йдеться у повідомленні.

Пізніше виявили батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

 

Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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