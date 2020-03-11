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      У Києві неадекватний чоловік на Lanos протаранив три автомобілі: фото

      -
      У Києві неадекватний чоловік на Lanos протаранив три автомобілі / kiev.informator.ua

      У столиці, на вулиці Полярній сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій Lanos виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з Renault, а після того зачепив ще кілька машин. Учасники аварії отримали легкі травми.

      Винуватця ДТП забрала карета швидкої допомоги. Про це повідомляє "Інформатор".

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      За інформацією учасників аварії, три автомобілі стояли на світлофорі на перетині вулиці Полярної з вулицею сім'ї Кульженки. Раптом на великій швидкості на зустрічну смугу виїхав Lanos, зіштовхнувшись з Renault Kangoo. А після того зачепив Daewoo і Renault Logan.

      Удар завдав Lanos сильні пошкодження. Постраждав його водій – зламав ногу і палець на руці. За словами очевидців, чоловік поводився неадекватно. Ймовірно, він був під дією алкоголю: сміявся та відмовлявся від допомоги лікарів.
      Решта учасників ДТП отримали легкі травми. Від Мінського масиву до вулиці Богатирської утворилася велика пробка. На місці працюють слідчі.

      У Києві неадекватний чоловік на Lanos протаранив три автомобілі / Фото Максима Торпана

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Транспорт Аварії та ДТП Новини Києва Постраждалі Новини України
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