У Києві обстріляли будівлю суду: фото і відео

Вночі невідомий обстріляв будівлю Голосіївського суду у Києві. Поліця розшукує зловмисника.

Унаслідок обстрілу пошкоджені фасад і вікна приміщення, повідомили у поліції.

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Ніхто не постраждав. Наразі поліція продовжує працювати на місці для з'ясування всіх обставин.



Зловмисники обстріляли вікна суду

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею хуліганство. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Дивіться відео як на місці обстрілу будівлі Голосіївського суду працюють правоохоронці:

До слова, у Миколаєві п'ятеро молодих людей у балаклавах у ​​віці від 15 до 18 років влаштували бійку, яка супроводжувалась стріляниною.