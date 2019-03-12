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      У Києві обстріляли будівлю суду: фото і відео

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      У Києві обстріляли будівлю суду
      У Києві обстріляли будівлю суду / kyiv.npu.gov.ua

      Вночі невідомий обстріляв будівлю Голосіївського суду у Києві. Поліця розшукує зловмисника.

      Унаслідок обстрілу пошкоджені фасад і вікна приміщення, повідомили у поліції.

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      Ніхто не постраждав. Наразі поліція продовжує працювати на місці для з'ясування всіх обставин.

      київ суд обстріл голосіївський
      Зловмисники обстріляли вікна суду

      Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею хуліганство. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

      Дивіться відео як на місці обстрілу будівлі Голосіївського суду працюють правоохоронці:

      До слова, у Миколаєві п'ятеро молодих людей у балаклавах у ​​віці від 15 до 18 років влаштували бійку, яка супроводжувалась стріляниною.

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      Теги: Новини України Судді Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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