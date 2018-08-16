У Києві перекриють Хрещатик через репетицію параду до Дня Незалежності

Ввечері 16 серпня на дві години перекриють рух центром Києва через репетицію параду до Дня Незалежності України.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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Сьогодні, 16 серпня, із 22:00 до 24:00 у зв’язку із проведенням тренувань парадних розрахунків буде закрито рух транспорту вулицею Хрещатик,

– йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, на деякий час автобуси №24 та №114 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Так, рух автобусів маршруту № 114 організовано: від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" імені Лобановського; від залізничного вокзалу "Центральний" – вулиця Симона Петлюри – бульвар Шевченка (розворот на перетині з вулиці Пушкінської) – бульвар Шевченка – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – бульвар Шевченка – вулиця Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний".

Своєю чергою, рух автобусів маршруту № 24 організовано: від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого"; від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі.