У Києві під посольством Росії пройшла акція до 6 річниці окупації Криму: відео

Кілька десятків українців ввечері 26 лютого вийшли на акцію під посольство Росії. Вони наголошують, що РФ незаконно окупувала український Крим у 2014 році, і закликають світ жорсткіше тиснути на агресора.

Серед присутніх було багато кримських татар та декілька звільнених політв'язів – Олег Сенцов, Едем Бекіров та інші. У руках вони тримали фото кримчан, які досі перебувають у полоні РФ.

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Олег Сенцов на акції наголосив, що сьогодні дуже важливо пам'ятати про Крим і особливо про українців, які перебувають у полоні ворога. Російське посольство колишній політв'язень назвав справжньою в'язницею.

Я вірю, що рано чи пізно режим Путіна впаде. Вірю, що Крим і Донбас повернуться до України. Слава Україні,

– наголосив Сенцов.

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Водночас Едем Бекіров відзначив, що агресивному режиму Володимира Путіна у Росії скоро прийде кінець.

"Путінському режиму кінець. Ще трішки залишилося. І наші усі політв'язні скоро будуть вдома. Чим швидше він звільнить наших політв'язнів, наші захоплені території, тим на 1 день Гаазьський суд зменшить його перебування за ґратами", – сказав на акції Бекіров.

Він нагадав, що наразі у російському полоні перебуває близько 115 полонених, серед яких понад 80 – кримські татари.

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Також активісти вимагали підняти питання анексованого Криму на зустрічі лідерів у нормандському форматі. Вони наголошують, що українська влада має говорити у світі і про повернення окупованого Донбасу, і про анексований півострів.

Окрім того, активісти повісили біля російського посольства невеликий банер у кольорах російського прапора. На ньому зображений Путін-цар, що сидить на унітазі. Сам банер доповнює промовистий напис "А царь то – х*йло!".



Банер-висміювання Путіна, як окупанта України / фото 24 каналу, Андрій Костюк

На акцію люди принесли і плетені лапті, як символ ноги Кремля у Криму. Це традиційне російське взуття активісти кидали у посольство РФ. Як пояснив Бекіров, "російські лапті топчуть українську землю".



Активісти принесли лапті під посольство РФ / фото 24 каналу, Андрій Костюк



Активісти закидали посольство РФ у Києві російськими лаптями / фото 24 каналу

Як Росія окупувала український Крим?