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      У Києві під посольством Росії пройшла акція до 6 річниці окупації Криму: відео

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      Акція до 6-ї річниці окупації Криму / Фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Кілька десятків українців ввечері 26 лютого вийшли на акцію під посольство Росії. Вони наголошують, що РФ незаконно окупувала український Крим у 2014 році, і закликають світ жорсткіше тиснути на агресора.

      Серед присутніх було багато кримських татар та декілька звільнених політв'язів – Олег Сенцов, Едем Бекіров та інші. У руках вони тримали фото кримчан, які досі перебувають у полоні РФ.

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      Олег Сенцов на акції наголосив, що сьогодні дуже важливо пам'ятати про Крим і особливо про українців, які перебувають у полоні ворога. Російське посольство колишній політв'язень назвав справжньою в'язницею. 

      Я вірю, що рано чи пізно режим Путіна впаде. Вірю, що Крим і Донбас повернуться до України. Слава Україні,
      – наголосив Сенцов.

      Акція до річниці окупації Криму: відео 24 каналу

      Водночас Едем Бекіров відзначив, що агресивному режиму Володимира Путіна у Росії скоро прийде кінець.

      "Путінському режиму кінець. Ще трішки залишилося. І наші усі політв'язні скоро будуть вдома. Чим швидше він звільнить наших політв'язнів, наші захоплені території, тим на 1 день Гаазьський суд зменшить його перебування за ґратами", – сказав на акції Бекіров.

      Він нагадав, що наразі у російському полоні перебуває близько 115 полонених, серед яких понад 80 – кримські татари.

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      Також активісти вимагали підняти питання анексованого Криму на зустрічі лідерів у нормандському форматі. Вони наголошують, що українська влада має говорити у світі і про повернення окупованого Донбасу, і про анексований півострів.

      Окрім того, активісти повісили біля російського посольства невеликий банер у кольорах російського прапора. На ньому зображений Путін-цар, що сидить на унітазі. Сам банер доповнює промовистий напис "А царь то – х*йло!".


      Банер-висміювання Путіна, як окупанта України / фото 24 каналу, Андрій Костюк

      На акцію люди принесли і плетені лапті, як символ ноги Кремля у Криму. Це традиційне російське взуття активісти кидали у посольство РФ. Як пояснив Бекіров, "російські лапті топчуть українську землю".


      Активісти принесли лапті під посольство РФ / фото 24 каналу, Андрій Костюк


      Активісти закидали посольство РФ у Києві російськими лаптями / фото 24 каналу

      Як Росія окупувала український Крим?

      • 6 років тому, на початку 2014-го Росія напала на Україну та анексувала Крим. У той час в нашій країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом.
      • У перші дні окупації РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже в укранському Криму базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно на півострові з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".
      • 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. 
      • Весь цивілізовний світ постійно наголошує: Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Києва Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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