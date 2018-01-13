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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Києві під стінами лікарні помер безхатько, бо його відмовились лікувати, – соцмережі

18:36, 13 січня 1503
У Києві під стінами лікарні помер безхатько
У Києві під стінами лікарні помер безхатько / dtp.kiev.ua

Під стінами лікарні швидкої допомоги на Братиславській у Києві помер безхатько. Він самотужки прийшов до медзакладу, але його не прийняли.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

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Чоловік без певного місця проживання з травмами від побиття прийшов до лікарні. А через деякий час його мертве тіло помітили біля стіни лікарні.

У спільноті переконують, що його відмовились брати до лікарні, бо він не мав грошей. Тож він помер від отриманих травм.

Теги: Новини України Новини Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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