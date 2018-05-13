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У Києві побили сина Нестора Шуфрича, – прес-служба політика

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У Києві побили сина Нестора Шуфрича, – прес-служба політика
У Києві побили сина Нестора Шуфрича, – прес-служба політика / goloskarpat

У ніч з 12 на 13 травня, в одному із ресторанних комплексів Києва, старшого сина народного депутата Нестора Шуфрича Олександра та його друзів побила група невідомих осіб. Олександру Шуфричу та його компанії були нанесені численні тілесні ушкодження.

Про це повідомила прес-служба Нестора Шуфрича у Facebook.

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"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС.  На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Був затриманий чоловік, попередньо причетний до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Особу мало бути встановлено органами МВС після затримання", – йдеться у повідомленні прес-служби. 

Зазначається, що потерпілими було написано заяви до Солом'янського РУВС. На даний момент вони знаходяться у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Нестора Шуфрича накладено шви на обличчя.


Олександр Шуфрич був побитий у Києві в ресторані невідомими особами 

 

 

Теги: Новини політики Новини Києва Нестор Шуфрич
Джерело: 24 Канал
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