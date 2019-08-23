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      У Києві президент Зеленський урочисто підняв державний прапор: деталі, фото і відео

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      У Києві відбулися урочистості до Дня Державного прапора України
      У Києві відбулися урочистості до Дня Державного прапора України / 24 канал

      У Києві Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. Після церемонії глава держави урочисто присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

      Разом з Володимиром Зеленський також підіймали прапор українські воїни та донька загиблого у російсько-українській війні героя, повідомляє Офіс Президента України.

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      Зокрема, участь в урочистостях взяв майор володимир Гринюк – заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

      Державний прапор також підіймав полковник Сергій Рекун – заступник командира Міжнародного багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України.

      Крім військових та президента участь у церемонії взяла донька військового льотчика Сергія Камінського, який у 2014-му загинув під Слов'янськом, Анастасія. Нині вона курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

      Урочистості до Дня Державного прапора України: фото

      Урочиста церемонія підняття Державного прапора України: дивіться відео

      Що варто знати про День Державного прапора України?День прапора в Україні відзначають 23 серпня. Це свято відносно нове, його почали святкувати з 2004 року, хоч сам синьо-жовтий стяг з давнини є символом українців.

      Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики Володимир Зеленський Нацгвардія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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