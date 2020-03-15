У Києві продають медичні маски по 1200 гривень за пачку

Через епідемію коронавірусу у деяких країнах є дефіцит медичних масок та антисептиків. Україна не є виключенням. Тож цим вирішили скористатися деякі підприємці. Так у київському супермаркеті Novus медичні маски коштують по 1200 гривень за пачку. В упаковці їх 50 штук.

Обурливі фото опублікував юрист і підприємець Юрій Бауман у фейсбуці. Він зазначив, що в упаковці за 1200 гривень є лише 50 масок.

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А отже вартість однієї медичної маски складає 24 гривні. Ще до карантину медична маска коштувала від 1 гривні до 5 гривень за штуку.

За словами Баумана, друзі попросили його опублікувати фотографії, щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України.

У коментарях один із користувачів прикріпив скріншот екрану телефону, на якому показані ціни за медичні маски, які продаються у найближчих аптеках. Вартість доходить до 2400 гривень за пачку, в якій 100 штук. Один із коментаторів додав, що в Івано-Франківську 1 така маска коштує близько 50 гривень.



Ціни на маски у Києві / Фото з коментарів у фейсбуці

Під час звернення до українців 13 березня Володимир Зеленський наголосив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною. Зауважимо, що Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.

Заборона поширюється на:

водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички з інших полімерних матеріалів);

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички не опудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

маски медичні;

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Останні новини про карантин в Україні:

Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.

Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

На території України діє тритижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.

Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. Рішення набирає чинності з 16 березня.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу