У Києві спалахнула пожежа в ТРЦ River Mall: фото

Пожежа спалахнула 23 березня у торгово-розважальному центрі River Mall у Києві. Це на Дніпровській Набережній, 12, що неподалік від станції метро "Осокорки".

Димом затягує лівий берег Києва, повідомляє "Главком" з посиланням на місцевих мешканців.

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На місці пожежі працюють рятувальники. Навколо River Mall багато пожежних машин.



Зауважимо, що на час карантину в Києві закриті усі торгово-розважальні центри, в тому числі і River Mall. Проте, згідно з поідомленням на сторінці River Mall у фейсбуці, на другому поверсі ТРЦ працює аптека, а також зоомагазин. продуктовий супермаркет і паркцінги.