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      У Києві сталась масштабна пожежа в ресторані: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Пожежа в ресторані на ВДНГ / Інформатор

      У столиці горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ. Займання виникло на кухні.

      Інцидент стався вранці, 24 лютого, про це повідомляє ДСНС Київської області.

      На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що займання виникло на кухні ресторану.

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      О 9:04 – пожежу вдалось ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

      Пожежа у столичному ресторані / Фото: ДСНС, Інформатор

      На місці працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

      Наразі встановлюють причину загоряння.

      Дивіться відео пожежі:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Києва Кримінальні новини
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