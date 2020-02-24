У Києві сталась масштабна пожежа в ресторані: фото, відео

У столиці горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ. Займання виникло на кухні.

Інцидент стався вранці, 24 лютого, про це повідомляє ДСНС Київської області.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що займання виникло на кухні ресторану.

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О 9:04 – пожежу вдалось ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

Пожежа у столичному ресторані / Фото: ДСНС, Інформатор

На місці працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Наразі встановлюють причину загоряння.

Дивіться відео пожежі: