У Києві та Одесі "замінували" одразу декілька громадських місць

До поліції Києва та Одеси 7 березня надішли повідомлення про нібито замінування громадських місць, зокрема торгових центрів, готелів, лікарень та вокзалів.

До поліції Одеси надійшли декілька повідомлення про замінування, зазначили на сайті Нацполіції.

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Наразі людей евакуювали, а громадські місця тимчасово закрили для відвідувачів. Правоохорнні органи разом з рятувальниками шукають вибухівки, однак, повідомлення можуть бути фейковими.

До столичного відділу Нацполіції надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу. Звідти евакуювали весь персонал та пасажирів. На місце прибули правоохоронці.

Важливо! В Україні передбачено покарання за повідомлення про псевдозамінування. Якщо фейкового мінера затримають, то йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці. Водночас Кабмін має намір посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування будівель.

До слова, 26 лютого поліція отримала повідомлення про замінування Харківського політехнічного інституту. Вибухотехніки та кінологи обстежили 300 квадратних метрів приміщень та 500 квадратних метрів прилеглої території, проте вибухівку так і не знайшли.