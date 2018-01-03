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У Києві триває розгляд справи щодо визнання Саакашвілі біженцем

17:49, сьогодні 160 Читать новость на русском

Окружний Адміністративний суд Києва у ці хвилини розглядає позов екс-голови Одеської ОДА щодо рішення Державної міграційної служби, бо та відмовилася визнавати його біженцем і відмовила в додатковому захисті.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна.

На даний момент суд досліджує докази у справі.

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Як докази адвокати Саакашвілі надали висновок ГПУ щодо заяв грузинської сторони екстрадувати екс-президента Грузії в 2015 році. Раніше Генпрокуратура доводила, що це політичне переслідування. Окрім того, захисники надали рішення Європейського суду з прав людини, яке було прийняте наприкінці листопада 2017 року. В ньому наголошується, що політичні переслідування проти колишнього очільника країни в Грузії продовжуються.

Сам Саакашвілі вважає, що його намагаються видворити з України тому, що він політично небезпечний для влади.

Якщо Європейський союз вважає такі дії політичним переслідуванням, то йому не зрозуміло, які легальні фактори змусили Україну змінити свою думку. А те що вони змінили думку це зрозуміло всім. Вони це зробили, адже я для них небезпечний,
– зауважив Саакашвілі.

Також представники екс-очільника ОДА зачитали в суді рядки законодавства України, де сказано, якщо людина вже проживала в державі то їй не мають права відмовляти в додатковому захисті. В свою чергу представник міграційної служби наголосив, що якщо людина під час переслідування виїжджала до третіх країн, то вони мають право відмовляти цій особі у наданні додаткового захисту та статусу біженця.

Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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