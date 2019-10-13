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      У Києві за допомогою вибухівки спробували пограбувати банк: фото

      226 Читать новость на русском
      Пограбування банку, Київ
      Пограбування банку, Київ / https://kyivoperativ.info

      У ніч з 12 на 13 жовтня невстановлені зловмисники зухвало спробували пограбувати банк у Києві на вулиці Корольова, 8. Поліція розслідує інцидент.

      Спершу в мережі з'явилася інформація, що двері банку підірвали, а потім винесли сейф. Про це написав "Київ Оперативний".

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      Поки поліція розслідує напад. Вже відомо, що насправді доступу до сейфа та грошей зловмисники не отримали. 

      Банк
      Підірваний банкомат / Фото "Київ Оперативний"

      Злодії підірвали банкомат "Приватбанку". Цей вибух також пошкодив двері та вікна приміщення "А-Банку".

      Банк
      Зруйновані двері банку / Фото "Київ Оперативний"

      Спрацювала сигналізація, швидко прибула охорона. Це сприяло тому, що вкрасти нічого не вдалося, однак і затримати зловмисників не вдалося також.

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      Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вибух Новини Києва Кримінальні новини Банки Пограбування
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