У Києві за допомогою вибухівки спробували пограбувати банк: фото

У ніч з 12 на 13 жовтня невстановлені зловмисники зухвало спробували пограбувати банк у Києві на вулиці Корольова, 8. Поліція розслідує інцидент.

Спершу в мережі з'явилася інформація, що двері банку підірвали, а потім винесли сейф. Про це написав "Київ Оперативний".

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Поки поліція розслідує напад. Вже відомо, що насправді доступу до сейфа та грошей зловмисники не отримали.



Підірваний банкомат / Фото "Київ Оперативний"

Злодії підірвали банкомат "Приватбанку". Цей вибух також пошкодив двері та вікна приміщення "А-Банку".



Зруйновані двері банку / Фото "Київ Оперативний"

Спрацювала сигналізація, швидко прибула охорона. Це сприяло тому, що вкрасти нічого не вдалося, однак і затримати зловмисників не вдалося також.

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