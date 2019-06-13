У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 138 років
11 червня у Києві була найтепліша ніч з 1881 року. Більше того, дві ночі поспіль побили температурні рекорди, що трималися з 1999 та з 1957 років.
Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2 градусів тепла, що на +0,3 градуса вище попереднього найвищого значення 1999 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія на своєму сайті.
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Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення 2009 року – +25,8 градусів тепла.
Наступного дня, 12 червня, температура вночі не опустилася нижче +21,3 градусів. Це означає, що попереднє рекордне значення у 1957 році +20,2 градусів було перевищено на +1,1 градуса.
Глобальне потепління триває,
– зауважили в обсерваторії.
Джерело: 24 канал
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