У Києві закрили популярну станцію метро через імовірність вибуху
Уранці 31 жовтня у Києві тимчасово закрили на вхід і на вихід станцію метро «Площа Льва Толстого". Причина – надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Відповідне повідомлення зєявилося на офіційній Facebook-сторінці КП "Київський метрополітен".
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"Станцію "Площа Льва Толстого", плюс пересадку зачинено на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Триває перевірка", – мовиться у дописі.
Нагадаємо, 22 жоавтня на одній зі станцій київського метро компанія підлітків розпилила невідомий газ, унаслідок чого постраждали близько десятка людей. Інцидент стався, коли люди спускались ескалатором на платформу.
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Джерело: 24 канал
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