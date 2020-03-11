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      У Києві затримали бойовика "Ісламської держави": фото

      -
      Прапор "Ісламської держави" / Ілюстративне фото

      Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали у Києві. Чоловік перебував у міжнародному розшуку та раніше нелегально прибув в Україну.

      Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за скоєні злочини. В Україні він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, що причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це інформує пресслужба СБУ.

      Раніше У Житомирі затримали росіянина – члена "Ісламської держави": його розшукував Інтерпол

      Так, працівникам спецслужби вдалося затримати зловмисника на одній із вулиць Києва. Тепер бойовик ІД перебуватиме під вартою аж до моменту його екстрадиції. У прокуратурі вже розпочали цю процедуру.


      У Києві затримали терориста "Ісламської держави"

      Що відомо про ІД? Невизнана мусульманська терористична держава. Раніше контролювала на Близькому Сході величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

      "Ісламська держава" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Ісламська держава СБУ Новини Києва
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