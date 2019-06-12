У Києві збудують потужний сміттєпереробний завод

У Києві розробляють проект будівництва сміттєпереробного заводу, який мав би переробляти 700 тисяч тонн відходів на рік і включати етап сортування. Термінів реалізації плану у міській владі не називають.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що захоронення сміття – це вже застаріла і до того ж екологічно небезпечна технологія. Тому від неї необхідно відмовлятись.

Читайте також: Екологічна аварія на Росі: що сталося, чим загрожує, як діяти

"У жовтні 2017 року були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019 року – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Менше з тим, місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном та Мінприроди", – повідомив чиновник.

Вже відібрали потенційні земельні ділянки, де планують звести завод механіко-біологічної обробки сміття. За словами Пантелеєва, проект вже перебуває на етапі проектування.

Та перший в Україні сміттєпереробний завод має з'явитись у Львові. Після сміттєвої блокади міста у 2016-2017 роках тамтешня влада прийняла рішення про необхідність такого заводу.

Проект – будівництво комплексу та рекультивація старого полігону – повністю втілять впродовж 2019-2021 років. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський Союз. 35 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та європейські екологічні фонди.