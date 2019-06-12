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      У Києві збудують потужний сміттєпереробний завод

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      Будівництво заводу – частина регіонального плану управління відходами
      Будівництво заводу – частина регіонального плану управління відходами / medium.com

      У Києві розробляють проект будівництва сміттєпереробного заводу, який мав би переробляти 700 тисяч тонн відходів на рік і включати етап сортування. Термінів реалізації плану у міській владі не називають.

      Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що захоронення сміття – це вже застаріла і до того ж екологічно небезпечна технологія. Тому від неї необхідно відмовлятись.

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      "У жовтні 2017 року були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019 року – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Менше з тим, місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном та Мінприроди", – повідомив чиновник.

      Вже відібрали потенційні земельні ділянки, де планують звести завод механіко-біологічної обробки сміття. За словами Пантелеєва, проект вже перебуває на етапі проектування.

      Та перший в Україні сміттєпереробний завод має з'явитись у Львові. Після сміттєвої блокади міста у 2016-2017 роках тамтешня влада прийняла рішення про необхідність такого заводу. 

      Проект – будівництво комплексу та рекультивація старого полігону – повністю втілять впродовж 2019-2021 років. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський Союз. 35 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та європейські екологічні фонди.

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      Теги: Новини України Новини Києва Екологія
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