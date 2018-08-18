У Києві зенітна установка "Бук" врізалася у торговий центр: фото

На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Фото та відео з місця інциденту з'явилися у соцмережах. Читайте також: Проблеми армії України: чому з лав ЗСУ масово звільняються військові За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику. Під час аварії біля будівлі перебували цивільні, перехожі робили фото та відео військової техніки.

Наслідки ДТП Після інциденту зенітну установку відтягнули буксиром.