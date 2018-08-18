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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

У Києві зенітна установка "Бук" врізалася у торговий центр: фото

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"Бук" протаранив торговий центр
"Бук" протаранив торговий центр / Фото з соцмереж

На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Фото та відео з місця інциденту з'явилися у соцмережах.

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За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику. Під час аварії біля будівлі перебували цивільні, перехожі робили фото та відео військової техніки.

Бук протаранив торговий центр
Наслідки ДТП

Після інциденту зенітну установку відтягнули буксиром.

 

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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