У Києві зенітна установка "Бук" врізалася у торговий центр: фото
На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.
Фото та відео з місця інциденту з'явилися у соцмережах.
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За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику. Під час аварії біля будівлі перебували цивільні, перехожі робили фото та відео військової техніки.
Наслідки ДТП
Після інциденту зенітну установку відтягнули буксиром.
Джерело: 24 Канал
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