У Києві з'явилося "столичне море" після декількох годин дощів: відео

Погода у Києві у понеділок, 23 липня паралізувала рух на трасах. Довжелезні затори, по коліна води у переходах і затоплені автомобілі.

Декілька годин рясних дощів і Київ розливається морем, у автобусі ще й басейн на додачу. На станції метро Лівобережна, як ніколи, доречні човни та гондоли. Дорогу затопило, автомобілі, які проїжджають – наполовину під водою. І таким жителів Лівого берега не здивуєш.

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Ремонт дороги проводили минулого року, коли готували станцію метро до Євробачення. Але дощова каналізація з синоптичними форс-мажорами не справляється. Як і комунальники, нарікають перехожі.

Парасольки не варто ховати і завтра. Синоптик Наталя Діденко каже, все через циклон з чарівним жіночим іменем "Галіна". Повітря перенасичене теплом і вологою. Вологість деколи сягає 100 відсотків. Ще трохи, жартує, і почнуть рости екваторіальні ліси. А в Гідрометцентрі невтішно прогнозують: дощитиме до кінця місяця.