У Києві з’явиться проспект Любомира Гузара

Депутати Київської міської ради перейменували проспект космонавта Комарова в честь архієпископа Любомира Гузара.

Відповідне рішення на пленарному засіданні підтримали 74 депутати Київської міської ради.

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Зазначається, що радянський космонавт Володимир Комаров хоча й був видатною людиною, але жодного стосунку ні до України, ні до Києва не мав.

У КМДА пояснюють, що вулицю перейменували, щоб вшанувати видатну особистість, а не в рамках політики декомунізації.

Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. І бажання вшанувати його пам’ять шляхом перейменування вулиці на його честь, знайшло підтримку киян під час громадських слухань,

– наголосив секретар Київради Володимир Прокопів.

Цікаво! Напередодні відбулося громадське обговорення на сайті КМДА. До голосування щодо перейменування вулиці долучилися 1091 людина, 85% висловилися за. Підтримало ідею і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.

Що відомо про Любомира Гузара? Український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський.

Десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.