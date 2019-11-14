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      У Києві з’явиться проспект Любомира Гузара

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      Київський проспект Комарова перейменували в честь Гузара
      Київський проспект Комарова перейменували в честь Гузара / 24 канал

      Депутати Київської міської ради перейменували проспект космонавта Комарова в честь архієпископа Любомира Гузара.

      Відповідне рішення на пленарному засіданні підтримали 74 депутати Київської міської ради.

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      Зазначається, що радянський космонавт Володимир Комаров хоча й був видатною людиною, але жодного стосунку ні до України, ні до Києва не мав. 

      У КМДА пояснюють, що вулицю перейменували, щоб вшанувати видатну особистість, а не в рамках політики декомунізації.

      Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. І бажання вшанувати його пам’ять шляхом перейменування вулиці на його честь, знайшло підтримку киян під час громадських слухань,
      – наголосив секретар Київради Володимир Прокопів.

      Цікаво! Напередодні відбулося громадське обговорення на сайті КМДА. До голосування щодо перейменування вулиці долучилися 1091 людина, 85% висловилися за. Підтримало ідею і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.

      Що відомо про Любомира Гузара? Український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський.
      Десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Новини політики Київрада Любомир Гузар
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