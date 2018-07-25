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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

У Кличка з'явиться ще один заступник, пов'язаний із екс-регіоналом Столаром (документ)

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Вячеслав Непоп
Вячеслав Непоп / strana.ua

Заступником Віталія Кличка на посаді київського мера найближчим часом буде призначений відомий столичний забудовник В'ячеслав Непоп.

Нового заступника для Кличка погодив президент Петро Порошенко. Документ зі схваленням кандидатури Непопа опинився в розпорядженні "Страни".

В'ячеслав Непоп родом з Артемівська Донецької області. Є депутатом Київради від партії Петра Порошенка "Солідарність". Член комісії містобудування, архітектури та землекористування.

У 2002 року очолює комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд - УКБ".

У столичному політикумі Непоп вважається людиною екс-депутата-регіонала Вадима Столара, якого в останні роки у ЗМІ називають "смотрящим" за Києвом, враховуючи його великий, хоч і прихований, вплив на політичні та бізнес-процеси в столиці і особисто мера міста

Людьми Столара називають також першого заступника Кличко Миколи Поворозника, а також ще одного заступника мера, куратора земельно-будівельної сфери Олександра Спасибко і безліч інших чиновників нижчого рівня.

Як уже розповідала "Страна", у Віталія Кличка склалися досить тісні стосунки з київськими забудовниками і людьми, які контролюють цю сферу.

Так, глава корпорації "Укрбуд" Максим Микитась катав його на чартерному літаку і яхті. В цьому поході разом з ними засвітився, до речі, і Вадим Столар.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Віталій Кличко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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