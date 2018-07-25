У Кличка з'явиться ще один заступник, пов'язаний із екс-регіоналом Столаром (документ)

Заступником Віталія Кличка на посаді київського мера найближчим часом буде призначений відомий столичний забудовник В'ячеслав Непоп.

Нового заступника для Кличка погодив президент Петро Порошенко. Документ зі схваленням кандидатури Непопа опинився в розпорядженні "Страни".

В'ячеслав Непоп родом з Артемівська Донецької області. Є депутатом Київради від партії Петра Порошенка "Солідарність". Член комісії містобудування, архітектури та землекористування.

У 2002 року очолює комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд - УКБ".

У столичному політикумі Непоп вважається людиною екс-депутата-регіонала Вадима Столара, якого в останні роки у ЗМІ називають "смотрящим" за Києвом, враховуючи його великий, хоч і прихований, вплив на політичні та бізнес-процеси в столиці і особисто мера міста

Людьми Столара називають також першого заступника Кличко Миколи Поворозника, а також ще одного заступника мера, куратора земельно-будівельної сфери Олександра Спасибко і безліч інших чиновників нижчого рівня.

Як уже розповідала "Страна", у Віталія Кличка склалися досить тісні стосунки з київськими забудовниками і людьми, які контролюють цю сферу.



Так, глава корпорації "Укрбуд" Максим Микитась катав його на чартерному літаку і яхті. В цьому поході разом з ними засвітився, до речі, і Вадим Столар.