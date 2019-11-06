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      У Кремлі назвали 2 умови для транзитного контракту з Україною

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      У Росії назвали 2 умови для транзитного контракту з Україною
      У Росії назвали 2 умови для транзитного контракту з Україною / shutterstock.com

      Російський "Газпром" має дві умови для нового транзитного контракту: Україна має відмовитися від судових позовів і поновити закупівлю газу РФ.

      Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що найважливіше завдання – це врегулювання спорів між "Газпромом" і українською стороною, повідомляє преслужба "Газпрому".

      Важливо: Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ

      У РФ кажуть, що це означає "взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу, відновлення балансу комерційних інтересів сторін".

      Зауважимо, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна не збирається "понять и простить" борг Росії. Йдеться про 22 мільярди доларів – детальніше тут.

      Міллер також наголосив про скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України.

      Крім того, "Газпром" пропонує Україні відновити прямі закупівлі російського газу до 2020 року та визначити обсяги таких закупівель.

      Міллер додав, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакета ЄС у національне законодавство Україні необхідно забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора.

      Якщо українська сторона не встигне закінчити цю роботу до 1 січня 2020 року, то "Газпром" готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов,
      – сказав він.

      Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

      Читайте також: Росія вимагає принизливих поступок від України, – виконавчий директор "Нафтогазу"

      Як завершився другий етап перемовин щодо транзиту газу?

      Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.

      Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Окрім того, Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Газовий контракт Газ Ринок газу
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