У Кремлі пригрозили Європі "серйозними наслідками" через розірвання ракетного договору із США

Рішення США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності спричинить серйозні наслідки найперше для Європи. Відтак це питання потребує широкого обговорення у межах НАТО та ЄС.

Про це заявив міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу, пише "ТАСС".

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Російський міністр наголошує, що Росію цікавить реакція Європи на це рішення США.

І хотілося б, щоб Європа знала і розуміла наслідки, які будуть в разі розміщення ракет середньої дальності на території Європи,

– сказав він.

За його словами, країни Європи не розуміють, що це рішення "потягне за собою серйозні наслідки".

"І нам здається, було б дуже правильним більш широке обговорення у межах НАТО і ЄС цього рішення", – підкреслив російський міністр.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.