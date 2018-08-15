11:40
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
33°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Криму більше не обслуговуються картки Visa та MasterCard

524 Читать новость на русском
Картки Visa та MasterCard більше не обслуговуються у Криму
Картки Visa та MasterCard більше не обслуговуються у Криму / Фото з вільних мереж

В окупованому Криму АТ "Генбанк" з 14 серпня припинив обслуговувати банківські картки платіжних систем Visa і MasterCard. "Генбанк" входить до групи "Банка России" і перебуває під західними санкціями.

Про це свідчить повідомлення прес-служби "Генбанку".

Згідно з повідомленням, усіх клієнтів "Генбанку" переводять на картки платіжної системи "Мир", розроблені російським Центробанком.

Читайте також: Найбільша хімічна компанія у РФ втратила мільйони через санкції України

Зазначимо, наразі, щоб розраховуватися платіжною карткою "Мир" за кордоном, потрібно додатково оформляти спільну платіжну картку.

Рішення про припинення операцій через Visa і MasterCard у "Генбанку" пов'язують з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Банки Санкції
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
сьогодні, 11:03 Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
Яніна Ткачук
Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
сьогодні, 10:00 Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
Уляна Корицька
Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
сьогодні, 08:38 Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
Олексій Чибісов
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
14 серпня, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
14 серпня, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів
 27 січня 2014 , 03:20
В Турині готові прихистити гравця "Динамо", який попався поліції
 12 листопада 2016 , 19:27
Зозуля підтримує та одягає свою армію, мені соромно через іспанських фанатів, – тренер збірної України
 5 лютого 2017 , 10:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук