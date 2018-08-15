У Криму більше не обслуговуються картки Visa та MasterCard

В окупованому Криму АТ "Генбанк" з 14 серпня припинив обслуговувати банківські картки платіжних систем Visa і MasterCard. "Генбанк" входить до групи "Банка России" і перебуває під західними санкціями.

Про це свідчить повідомлення прес-служби "Генбанку".

Згідно з повідомленням, усіх клієнтів "Генбанку" переводять на картки платіжної системи "Мир", розроблені російським Центробанком.

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Зазначимо, наразі, щоб розраховуватися платіжною карткою "Мир" за кордоном, потрібно додатково оформляти спільну платіжну картку.

Рішення про припинення операцій через Visa і MasterCard у "Генбанку" пов'язують з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків.