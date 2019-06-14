У Криму окупанти звільнили капітана українського судна: його вже передали Україні

Капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького, якого понад півроку незаконно утримували у СІЗО в окупованому Сімферополі, звільнили. В Адміністрації Президента України повідомили, що його вже звільнили.

Риболовецьке судно, на якому перебував Новицький, затримали неподалік мису Тарханкут у Криму 4 травня 2018 року. Судно арештували, а проти українця ФСБ відкрила кримінальне провадження за нібито незаконний видобуток водних біологічних ресурсів. Йому загрожувало до 2 років за ґратами.

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Чоловік провів у слідчому ізоляторі сім місяців – з травня по листопад 2018 року, пише ТАСС.

Так званий "суд" призначив Новицькому штраф за незаконний вилов риби 550 тисяч рублів. Але з огляду на те, що він тривалий час перебував у СІЗО, від покарання його звільнили. Проте був вирок за ще одним позовом – цивльним, – за яким ухвалили стягнути з українського капітана 440 тисяч рублів за "шкоду, заподіяну виловом".

Новицькому також скасували підписку про невиїзд.

Ввечері 14 червня Росія передала Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову. Відбулось це на КПВВ "Каланчак".

У полоні Росії залишаються 24 українських моряки, яких вони захопили 25 листопада 2018 року при виході з Керченської протоки. 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна всіх їх звільнити та повернути 3 кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.