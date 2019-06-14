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      У Криму окупанти звільнили капітана українського судна: його вже передали Україні

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      Віктор Новицький
      Віктор Новицький / Screenshot

      Капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького, якого понад півроку незаконно утримували у СІЗО в окупованому Сімферополі, звільнили. В Адміністрації Президента України повідомили, що його вже звільнили.

      Риболовецьке судно, на якому перебував Новицький, затримали неподалік мису Тарханкут у Криму 4 травня 2018 року. Судно арештували, а проти українця ФСБ відкрила кримінальне провадження за нібито незаконний видобуток водних біологічних ресурсів. Йому загрожувало до 2 років за ґратами. 

      Читайте також: Російські силовики з автоматами оточили ринок в Сімферополі: фото, відео

      Чоловік провів у слідчому ізоляторі сім місяців – з травня по листопад 2018 року, пише ТАСС

      Так званий "суд" призначив Новицькому штраф за незаконний вилов риби 550 тисяч рублів. Але з огляду на те, що він тривалий час перебував у СІЗО, від покарання його звільнили. Проте був вирок за ще одним позовом – цивльним, – за яким ухвалили стягнути з українського капітана 440 тисяч рублів за "шкоду, заподіяну виловом". 

      Новицькому також скасували підписку про невиїзд. 

      Ввечері 14 червня Росія передала Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову. Відбулось це на КПВВ "Каланчак". 

      У полоні Росії залишаються 24 українських моряки, яких вони захопили 25 листопада 2018 року при виході з Керченської протоки. 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна всіх їх звільнити та повернути 3 кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Українці в полоні РФ
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