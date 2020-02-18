У Кривому Розі знайшли пакет із розчленованим тілом
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Пакет із частиною людського тіла знайшов перехожий на березі ставка у Кривому Розі.
У Кривому Розі на березі відстійників біля авторинку "Термінал" перехожий знайшов у пакеті розчленоване людське тіло. Про це повідомляє "Рудана".
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Криворіжець йшов на роботу, коли побачив пакет. У тіла немає рук, ніг і голови, лише тулуб.
У пакетв був лише тулуб / Фото: Рудана
На місці події працюють правоохоронці та судово-медичні експерти. Водолази мають обстежити став.
Розчленоване тіло знайшов перехожий / Фото: Рудана
На місці працюють правоохоронці та судмедексперти / Фото: Рудана
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