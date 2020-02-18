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      У Кривому Розі знайшли пакет із розчленованим тілом

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      У криворізькому ставку знайшли розчленоване тіло / rudana.com.ua

      Пакет із частиною людського тіла знайшов перехожий на березі ставка у Кривому Розі.

      У Кривому Розі на березі відстійників біля авторинку "Термінал" перехожий знайшов у пакеті розчленоване людське тіло. Про це повідомляє "Рудана".

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      Криворіжець йшов на роботу, коли побачив пакет. У тіла немає рук, ніг і голови, лише тулуб.

      Кривий Ріг поліція
      У пакетв був лише тулуб /  Фото: Рудана

      На місці події працюють правоохоронці та судово-медичні експерти. Водолази мають обстежити став.

      труп поліція Кривий Ріг
      Розчленоване тіло знайшов перехожий / Фото: Рудана

      Кривий Ріг поліція тіло труп
      На місці працюють правоохоронці та судмедексперти / Фото: Рудана

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Кримінал
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