У літака Зеленського відмовив двигун: фото і відео

Літак Президента України Володимира Зеленського не зміг вилетіти з військового аеродрому в Чугуєві на Харківщині через технічну помилку. Тож глава держави із запізненням прибуде в Очаків зустрічати українські кораблі, що повернулися з російського полону.

Про те, що у борту №1 відмовив двигун, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ. Це несправність, на щастя, виявили ще до вильоту авіасудна.

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Наразі Зеленський вже в аеропорту Харкова чекає на "запасний" літак, який повинен прилетіти з Києва.

Візит Зеленського до Очакова був запланований на 19:00, але його перенесли на 22:00. Якщо ж і в цей час зустріч не відбудеться, то цілком ймовірно, що її можуть перенести на 21 листопада.

Інформацію про поломку літака виданню "Depo.Харьков" підтвердило джерело в Харківській ОДА.

Водночас пресслужба глави держави в коментарі виданню назвала інформацію про те, що Зеленський нібито відмовився летіти на військовому літаку, неправдивою. Зокрема, ЗМІ поширювали інформацію про те, що після поломки літака Зеленському запропонували військовий борт, але президент нібито, знервовано висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти військовим літаком.

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Фото президентського літака з телеграм-каналу Perepichka News

Тим часом журналістів не пускають на територію порту в Очакові через підготовчі заходи. Тож преса залишилася біля прохідної.

Журналісти скаржаться, що територія порту не пристосована для перебування великої групи людей: навколо ями і суцільна темрява. А одна з журналістів узагалі впала там у яму та зламала ногу.

В яму впала журналістка ТРК "Україна" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава богу, хоч "швидка " поруч. Організація візиту дуже слабка,

– повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Деренюга.

Що відомо про повернення українських кораблів

Росія повернула Україні захоплені поблизу Керченської протоки військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Судна ще вранці 18 листопада передали Україні у відкритому Чорному морі, а 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова на Одещині.

Зустрічати кораблі вийшли кілька десятків місцевих жителів з великим прапором України. Мав прибути і президент Зеленський, якби не проблеми з авіацією.

Кораблі після року в російському полоні перебувають у жахливому стані. Так, росіяни познімали на суднах плафони, розетки і навіть унітази. А ще кораблі залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких кораблі не можна використовувати. Все це російська сторона залишила собі як "речові докази".