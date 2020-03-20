21:59
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У Львівській і Харківській областях доведеться ввести надзвичайну ситуацію, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Шмигаль розповів, де найближчим часом можуть ввести режим надзвичайної ситуації / Фото 24 каналу

      Уряд України оголосив режим надзвичайної ситуації у 6 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус Covid-19. Найімовірніше, 21 березня такий режим введуть і в Харківській та Львівській областях. Там напередодні виявили перші випадки коронавірусу.

      Про плани уряду щодо Львівщини та Харківщини розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

      Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

      Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в трьох регіонах України. Загалом вже запроваджено у 6 регіонах. Очевидно, що завтра (21 березня – 24 канал) прийдеться запровадити ще, тому що сьогодні Львів і Харків, на жаль, долучилися до сумної статистики,
      – наголосив Шмигаль.

      Він додав, що Кабінет Міністрів продовжує працювати практично цілодобово. Для боротьби з коронавірусом влада мобілізує усі можливі ресурси уряду, бізнесу, також долучаються прості українці.

      "Коронавірус сьогодні перетворився на реальність. На жаль, ми втратили 3 людей. На жаль, щодня кількість хворих збільшується, а темп цього зростання пришвидшується. Це реальна загроза. Захворіти може кожен", – додав Шмигаль.

      Також прем'єр висловив співчуття рідним загиблих від коронавірусу українців. 

      Режим надзвичайної ситуації вже запровадили:

      • у Києві;
      • Київській області,
      • Житомирській обласі,
      • Чернівецькій області,
      • Дніпропетровській області,
      • Івано-Франківській області.


      Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС

      До теми У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

      Карантин в Україні проти поширення коронавірусу: головне

      • Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • Є і хороші новини. У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводять спортивні змагання, культурні події тощо. Закрили також усі ресторани, кафе, торгово-розважальні центри, кінотеатри тощо.
      • Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Жертви Новини Харкова Новини Львова Денис Шмигаль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:41 Несподіваний ефект: як карантин через коронавірус рятує планету
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 21:36 Головні новини 20 березня: одужання першого хворого, надзвичайна ситуація у Києві і 2 областях
      Емал Набі
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук