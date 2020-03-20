У Львівській і Харківській областях доведеться ввести надзвичайну ситуацію, – Шмигаль

Уряд України оголосив режим надзвичайної ситуації у 6 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус Covid-19. Найімовірніше, 21 березня такий режим введуть і в Харківській та Львівській областях. Там напередодні виявили перші випадки коронавірусу.

Про плани уряду щодо Львівщини та Харківщини розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в трьох регіонах України. Загалом вже запроваджено у 6 регіонах. Очевидно, що завтра (21 березня – 24 канал) прийдеться запровадити ще, тому що сьогодні Львів і Харків, на жаль, долучилися до сумної статистики,

– наголосив Шмигаль.

Він додав, що Кабінет Міністрів продовжує працювати практично цілодобово. Для боротьби з коронавірусом влада мобілізує усі можливі ресурси уряду, бізнесу, також долучаються прості українці.

"Коронавірус сьогодні перетворився на реальність. На жаль, ми втратили 3 людей. На жаль, щодня кількість хворих збільшується, а темп цього зростання пришвидшується. Це реальна загроза. Захворіти може кожен", – додав Шмигаль.

Також прем'єр висловив співчуття рідним загиблих від коронавірусу українців.

Режим надзвичайної ситуації вже запровадили:

у Києві;

Київській області,

Житомирській обласі,

Чернівецькій області,

Дніпропетровській області,

Івано-Франківській області.



Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС

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