У Львівській і Харківській областях доведеться ввести надзвичайну ситуацію, – Шмигаль
Уряд України оголосив режим надзвичайної ситуації у 6 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус Covid-19. Найімовірніше, 21 березня такий режим введуть і в Харківській та Львівській областях. Там напередодні виявили перші випадки коронавірусу.
Про плани уряду щодо Львівщини та Харківщини розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".
Важливо Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в трьох регіонах України. Загалом вже запроваджено у 6 регіонах. Очевидно, що завтра (21 березня – 24 канал) прийдеться запровадити ще, тому що сьогодні Львів і Харків, на жаль, долучилися до сумної статистики,
– наголосив Шмигаль.
Він додав, що Кабінет Міністрів продовжує працювати практично цілодобово. Для боротьби з коронавірусом влада мобілізує усі можливі ресурси уряду, бізнесу, також долучаються прості українці.
"Коронавірус сьогодні перетворився на реальність. На жаль, ми втратили 3 людей. На жаль, щодня кількість хворих збільшується, а темп цього зростання пришвидшується. Це реальна загроза. Захворіти може кожен", – додав Шмигаль.
Також прем'єр висловив співчуття рідним загиблих від коронавірусу українців.
Режим надзвичайної ситуації вже запровадили:
- у Києві;
- Київській області,
- Житомирській обласі,
- Чернівецькій області,
- Дніпропетровській області,
- Івано-Франківській області.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації / МВС
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- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
- Не працюють навчальні заклади, не проводять спортивні змагання, культурні події тощо. Закрили також усі ресторани, кафе, торгово-розважальні центри, кінотеатри тощо.
- Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.