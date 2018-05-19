У Львові водій маршрутки під час руху втратив свідомість
У п'ятницю, 18 травня, водій маршрутного таксі у Львові знепритомнів під чаc керування транспортом на дорозі.
Про це повідомляє керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич у Facebook.
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"Водій 44 маршрутки втратив під час руху свідомість", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що люди, які в цей час перебували на зупинці, вчасно відреагували та встигли втекти від наїзду транспорту на них. Постраждалих у ДТП немає.
Зазначається, що рух некерованої маршрутки зупинили декілька дорожніх знаків.
Щоправда, подробиць щодо стану водія і причин ДТП наразі немає.
Джерело: 24 Канал
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