У Львові затримали таксиста з великою дозою алкоголю в крові

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Читайте також: Смертельна ДТП під Житомиром: суд відправив власника маршрутки під домашній арешт

"Вчора, під час патрулювання на вулиці Шота Руставелі, екіпаж поліції виявив автомобіль таксі Opel Astra на іноземній реєстрації, який стояв з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори підійшли поспілкуватися з водієм та одразу побачили в нього ознаки алкогольного сп’яніння", – йдеться у повідомлені.

Як зазначає прес-служба, чоловік розповів патрульним, що він там стояв не довго, бо під час керування автомобіль зламався, тому він змушений був зупинитися.

Правоохоронці запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, на що чоловік погодився.

"У присутності двох свідків чоловік пройшов перевірку на приладі Drager. Результат – 3,26 проміле. Це більш ніж в 16 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за ст. 130 кодексу України про адміністративні правопорушення", – розповіли патрульні.