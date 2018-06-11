У Маріуполі чоловік напідпитку стріляв на дитячому майданчику: є поранений

У Маріуполі у Центральному районі на дитячому майданчику чоловік у стані алкогольного сп'яніння три рази вистрелив з травматичного револьвера. Перший постріл був вгору, а інші два потрапили в одного з батьків дітей. Чоловіка було госпіталізовано з проникаючим пораненням, а 59-річного зловмисника затримали на місці злочину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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На подвір'ї грали діти водяними пістолетами. З вікна це побачив зловмисник, який знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. З його слів йому здалося, що дорослі, які знаходилися поруч, направляли справжню зброю на дітлахів, тому чоловік вирішив врятувати малечу,

– розповідають у поліції.

Правоохоронці зазначають, що зловмисник з криками вибіг на подвір’я та один раз вистрелив вгору. Батьки дітей почали заспокоювати агресора, намагаючись відібрати зброю. В цей час чоловік 2 рази вистрелив в 30-річного батька одного з дітей.

Пораненого було госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі він знаходиться в реанімації.

"Зловмисник повідомив, що купив травматичний пістолет через інтернет-мережу для самооборони. Раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, але місцеві мешканці неодноразово скаржилися на агресивну поведінку та постійні конфлікти", – додають у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.