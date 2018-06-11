В Мариуполе выпивший мужчина стрелял на детской площадке: есть раненый

В Мариуполе в Центральном районе на детской площадке мужчина в состоянии алкогольного опьянения три раза выстрелил из травматического револьвера. Первый выстрел был вверх, а другие два попали в одного из родителей детей. Мужчина был госпитализирован с проникающим ранением, а 59-летнего злоумышленника задержали на месте преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Во дворе играли дети водяными пистолетами. Из окна это увидел злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. С его слов ему показалось, что взрослые, которые находились рядом, направляли настоящее оружие на детей, поэтому мужчина решил спасти малышей,

– рассказывают в полиции.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник с криками выбежал во двор и один раз выстрелил вверх. Родители детей начали успокаивать агрессора, пытаясь отобрать оружие. В это время мужчина 2 раза выстрелил в 30-летнего отца одного из детей.

Раненого госпитализировали в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации.

"Злоумышленник сообщил, что купил травматический пистолет через интернет-сеть для самообороны. Ранее не привлекался к уголовной ответственности, но местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение и постоянные конфликты", – добавляют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.