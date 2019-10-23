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      У Мінекономіки розповіли, що планують робити із спиртовими заводами

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      Мінекономіки планує провести аудит спиртових заводів до грудня 2019 року
      Мінекономіки планує провести аудит спиртових заводів до грудня 2019 року / slovoidilo.ua

      У межах реформування спиртової галузі до 1 грудня 2019 року проведуть аудит усіх спиртових заводів. Після того приймуть рішення про консервацію.

      Окрім того, планують провести узгодження місячних планів на виробництво і продаж спирту з Міністерством економіки. Про це повідомив радник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з питань спиртової галузі Сергій Блеськун, пише "Інтерфакс".

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      Відомство також має намір встановити камери спостереження на всіх спиртзаводах в контрольних точках. Дені відображатимуться в режимі реального часу і зберігатимуться на єдиному сервері.

      За місяць аудит заводів комісією і потім рішення про те, які з них консервувати,
      – сказав Блеськун.

      Окрім того, створять відкритий реєстр перевізників спирту та обладнають GPS-трекерами кожний транспортний засіб до 1 грудня 2019 року.

      Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу етилового спирту. Відповідно до нього, з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

      Законопроєкт передбачає:

      • суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;
      • оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;
      • оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
      • запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
      • експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

      Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укрспирт
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