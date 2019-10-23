У Мінекономіки розповіли, що планують робити із спиртовими заводами

У межах реформування спиртової галузі до 1 грудня 2019 року проведуть аудит усіх спиртових заводів. Після того приймуть рішення про консервацію.

Окрім того, планують провести узгодження місячних планів на виробництво і продаж спирту з Міністерством економіки. Про це повідомив радник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з питань спиртової галузі Сергій Блеськун, пише "Інтерфакс".

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Відомство також має намір встановити камери спостереження на всіх спиртзаводах в контрольних точках. Дені відображатимуться в режимі реального часу і зберігатимуться на єдиному сервері.

За місяць аудит заводів комісією і потім рішення про те, які з них консервувати,

– сказав Блеськун.

Окрім того, створять відкритий реєстр перевізників спирту та обладнають GPS-трекерами кожний транспортний засіб до 1 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу етилового спирту. Відповідно до нього, з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Законопроєкт передбачає:

суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;

оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;

оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.

запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;

експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.