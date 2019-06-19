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      У Міноборони передумали звинувачувати Зеленського в ухиленні від мобілізації

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      Міноборони каже, що Зеленський таки не ухилявся від мобілізації
      Міноборони каже, що Зеленський таки не ухилявся від мобілізації / Адміністрація Президента

      У Міністерстві оборони тепер спростовують власні заяви про те, що нинішнього президента Володимира Зеленського призивали до служби в межах мобілізації у 2014-2015 років.

      Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин".

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      Видання запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський через ігнорування повісток.

      Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу з мобілізації протягом 2014-2015 років не призивався,
      – мовиться у відповіді відомства. 

      Там також зазначили, що за результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства". Інші обставини призову Зеленського Міноборони повідомити відмовилося, бо це "службова інформація і не підлягає розголошенню". 

      Відповідь підписав начальник управління персоналу – заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадій Долгашов.


      Відповідь Міноборони/ Джерело: ukranews.com

      Зазначимо, 13 квітня, перед другим туром президентських виборів, Міноборони повідомило, що Зеленському повістки приходили 4 рази – 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року та 10 травня 2015 року.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Мобілізація Міністерство оборони України Збройні сили України
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