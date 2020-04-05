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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      У МОЗ розповіли, як мають працювати заклади з функцією "візьми з собою"

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      Чи можуть працювати заклади з функцією "візьми з собою" / bzh.life

      Заклади громадського харчування, які раніше приймали відвідувачів, зачинені на час карантину. Однак, можуть працювати кафе і ресторани, у яких є функція адресної доставки їжі і видача замовлення з собою.

      Міністерство охорони здоров'я закликало такі заклади контролювати дистанцію між відвідувачами. Дотримуватися відстані клієнтам мають допомогти спеціальні позначки на підлозі чи фарба. 

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      Власників і працівників закладів громадського харчування, які усе ж працюють, просять слідкувати за тим, щоб люди не збиралися у натовп. Так, зокрема МОЗ розробило спеціальні наліпки, які можна роздрукувати за посиланням.

      Як поводитися у черзі
      Як поводитися у черзі / Інфографіка 24 каналу

      Нагадуємо, від завтра вступлять у силу нові карантинні обмеження. Серед них: 

      • заборона на перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • забоона відвідвання спортмайданчиків;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу;
      • на вулиці ходити можна тільки по двоє, виняток становить супровід дітей.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Здорове харчування Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Новини України
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