У МОЗ розповіли, як мають працювати заклади з функцією "візьми з собою"

Заклади громадського харчування, які раніше приймали відвідувачів, зачинені на час карантину. Однак, можуть працювати кафе і ресторани, у яких є функція адресної доставки їжі і видача замовлення з собою.

Міністерство охорони здоров'я закликало такі заклади контролювати дистанцію між відвідувачами. Дотримуватися відстані клієнтам мають допомогти спеціальні позначки на підлозі чи фарба.

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Власників і працівників закладів громадського харчування, які усе ж працюють, просять слідкувати за тим, щоб люди не збиралися у натовп. Так, зокрема МОЗ розробило спеціальні наліпки, які можна роздрукувати за посиланням.



Як поводитися у черзі / Інфографіка 24 каналу

Нагадуємо, від завтра вступлять у силу нові карантинні обмеження. Серед них: