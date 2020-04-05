У МОЗ розповіли, як мають працювати заклади з функцією "візьми з собою"
Заклади громадського харчування, які раніше приймали відвідувачів, зачинені на час карантину. Однак, можуть працювати кафе і ресторани, у яких є функція адресної доставки їжі і видача замовлення з собою.
Міністерство охорони здоров'я закликало такі заклади контролювати дистанцію між відвідувачами. Дотримуватися відстані клієнтам мають допомогти спеціальні позначки на підлозі чи фарба.
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Власників і працівників закладів громадського харчування, які усе ж працюють, просять слідкувати за тим, щоб люди не збиралися у натовп. Так, зокрема МОЗ розробило спеціальні наліпки, які можна роздрукувати за посиланням.
Як поводитися у черзі / Інфографіка 24 каналу
Нагадуємо, від завтра вступлять у силу нові карантинні обмеження. Серед них:
- заборона на перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
- забоона відвідвання спортмайданчиків;
- виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу;
- на вулиці ходити можна тільки по двоє, виняток становить супровід дітей.
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