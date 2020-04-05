В Минздраве рассказали, как должны работать учреждения с функцией "возьми с собой"
Заведения общественного питания, которые ранее принимали посетителей, закрыты на время карантина. Однако могут работать кафе и рестораны, в которых есть функция адресной доставки еды и выдача заказа с собой.
Министерство здравоохранения призвало такие заведения контролировать дистанцию между посетителями. Соблюдать расстояние клиентам должны помочь специальные отметки на полу или краска.
Прочитайте о том, Как вести себя в очереди на кассе
Владельцев и работников предприятий общественного питания, которые все же работают, просят следить за тем, чтобы люди не собирались в толпу. Так, в частности Минздрав разработал специальные наклейки, которые можно распечатать по ссылке.
Как вести себя в очереди / Инфографика 24 канала
Напоминаем, завтра вступят в силу новые карантинные ограничения. Среди них:
- запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- запрет на посещение спортплощадок;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность;
- на улице ходить можно только по двое, исключение составляет сопровождение детей.
Читайте также
-
Нужно ли белить деревья и сжигать листья: самые распространенные мифы среди украинцевсегодня , 18:35
-
Братия Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавируссегодня , 17:35
-
Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео неделисегодня , 19:30
-
На Донбассе сбили российский беспилотник за два миллиона долларов: фотосегодня , 21:30
-
Дистанционное обучение: что это и какие учебные заведения предоставляют такую возможностьсегодня , 17:46
-
Украинские пограничники не дали сбежать за границу 3 украинцам: те избегали самоизоляциисегодня , 16:07