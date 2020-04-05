22:13
5 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Минздраве рассказали, как должны работать учреждения с функцией "возьми с собой"

      - Читати новину українською
      Могут ли работать учреждения с функцией "возьми с собой" / bzh.life

      Заведения общественного питания, которые ранее принимали посетителей, закрыты на время карантина. Однако могут работать кафе и рестораны, в которых есть функция адресной доставки еды и выдача заказа с собой.

      Министерство здравоохранения призвало такие заведения контролировать дистанцию между посетителями. Соблюдать расстояние клиентам должны помочь специальные отметки на полу или краска.

      Прочитайте о том, Как вести себя в очереди на кассе

      Владельцев и работников предприятий общественного питания, которые все же работают, просят следить за тем, чтобы люди не собирались в толпу. Так, в частности Минздрав разработал специальные наклейки, которые можно распечатать по ссылке.

      Як поводитися у черзі
      Как вести себя в очереди / Инфографика 24 канала

      Напоминаем, завтра вступят в силу новые карантинные ограничения. Среди них:

      • запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
      • запрет на посещение спортплощадок;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность;
      • на улице ходить можно только по двое, исключение составляет сопровождение детей.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровое питание Карантин в Украине 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:55 Нефтяная война: Саудовская Аравия и Россия снова не договорились, встречу ОПЕК + перенесли
      Новини світу 4028
      сегодня , 17:00 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 192957
      сегодня , 16:41 Оккупанты сообщили о новых случаях коронавируса: сколько людей заболело на Донбассе
      Новини України 4617
      сегодня , 19:09 У наместника Киево-Печерской лавры "Паши Мерседеса" подозревают коронавирус, – СМИ
      Новини України 4547
      сегодня , 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
      Інші види спорту 14061
      сегодня , 18:04 В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видео
      Новини світу 11892
      сегодня , 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
      Кіно 42410
      сегодня , 17:13 Ешьте сливочное масло: как Лукашенко предлагает бороться с COVID-19
      Статті 4375
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели
      сегодня , 16:00 Откладываете все на потом? Рассказываем как с этим бороться
      Наталія Кадя
      Залиште відгук