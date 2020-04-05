В Минздраве рассказали, как должны работать учреждения с функцией "возьми с собой"

Заведения общественного питания, которые ранее принимали посетителей, закрыты на время карантина. Однако могут работать кафе и рестораны, в которых есть функция адресной доставки еды и выдача заказа с собой.

Министерство здравоохранения призвало такие заведения контролировать дистанцию между посетителями. Соблюдать расстояние клиентам должны помочь специальные отметки на полу или краска.

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Владельцев и работников предприятий общественного питания, которые все же работают, просят следить за тем, чтобы люди не собирались в толпу. Так, в частности Минздрав разработал специальные наклейки, которые можно распечатать по ссылке.



Как вести себя в очереди / Инфографика 24 канала

Напоминаем, завтра вступят в силу новые карантинные ограничения. Среди них: