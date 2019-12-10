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      У "Нафтогазі" назвали гарантовану ціну газу для населення на початок 2020 року

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      Ціна газу для населення на I квартал 2020 року складе 5,5 тисяч гривень, – "Нафтогаз" / Фото з відкритих джерел

      Директор інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що гарантована ціна газу для населення на перший квартал 2020 року складе 5,5 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів. У цю ціну не включено ПДВ і тарифи на транспортування.

      Як зазначив Фаворов у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", гарантована ціна базується на ціні законтрактованого "Нафтогазом" обсягу газу у 1 мільярда кубічних метрів із поставкою з 1 січня по 1 квітня 2020 року.

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      "Зафіксувавши фізичні обсяги та розуміючи, що необхідно запропонувати ринковий механізм для вирішення ринкової проблеми, ми зафіксували ціни за форвардними контрактами на весь перший квартал. Останні обсяги за форвардами зафіксовано 6 грудня. Ми не хотіли раніше оголошувати цю тему публічно, оскільки це досить серйозні обсяги , і вони могли зрушити ціну проти нас", – пояснив він.

      Що таке форвардний контракт? Це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у визначений договором термін передати товар (базовий актив) іншій стороні (покупцеві) або виконати альтернативне грошове зобов'язання, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей базовий актив.

      До слова, нещодавно український уряд встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Таким чином, українці добровільно зможуть обрати: або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу.

      Державне регулювання роздрібної ціни газу для населення включає:

      ► Ціну газу на ринку як товару.
      ► Вартість його транспортування / постачання (ці складові регулює Кабмін).
      ► Вартість доставки газу безпосередньо до споживача (цю складову тарифу встановлює Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та компослуг).

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Тарифи на газ
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