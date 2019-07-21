У НАТО закликали Іран відпустити два танкери затримані в Ормузькій протоці

Північноатлантичний альянс засудив Іран через захоплення в Ормузькій протоці двох нафтових танкерів, один з яких йшов під британським прапором, і виступив із закликом до іранської влади звільнити судна з екіпажем на борту.

У заяві офіційного представника НАТО Оани Лунгеску, опублікованому в суботу на офіційному сайті організації зазначається, що північноатлантичний альянс вважає захоплення нафтових танкерів порушенням міжнародних морських норм.

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Ми засуджуємо захоплення двох комерційних судів в Ормузькій протоці. Це прямий виклик міжнародній свободі навігації. Ми закликаємо Іран негайно відпустити судна та їх екіпажі,

– йдеться у заяві альянсу.

У НАТО позитивно відзначили прихильність Великобританії до дипломатичного вирішення ситуації, що склалася, шляхом діалогу.

Ормузьку протоку, через яку транспортується майже одна п'ята всієї споживаної в світі нафти, з'єднує Перська і Оманська затоки. Цим шляхом доставляється велика частина нафти, що експортується з Саудівської Аравії, Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту і Іраку, а також майже весь СПГ, вироблений Катаром – найбільшим в світі експортером цього виду палива.

Загострення ситуації в Перській затоці

Ситуація в Перській затоці та прилеглих районах помітно загострилася в останні кілька місяців. У сусідній Оманській затоці в середині червня було здійснено напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous. За деякими даними, на їх борту були здетоновані магнітні міни, через що почалася пожежа. Офіційного підтвердження цьому немає. США звинуватили у нападі на танкери Іран. Тегеран свою причетність до подій рішуче заперечує.

Згодом іранські військові повідомили про збитий американський безпілотник після того, як апарат нібито порушив повітряний простір Ірану. Водночас Центральне командування Збройних сил США заявило, що безпілотник збили над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі.

Пізніше, в середині липня, з'явилися повідомлення про спробу іранських військових затримати британське судно в районі Ормузької протоки на тлі затримання в Гібралтарі танкера ісламської республіки. Тегеран ці твердження спростовує. Однак Великобританія попередила Іран про рішучі та невідворотні дії у випадку, якщо спроби затримання суден продовжаться.