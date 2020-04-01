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      У Нацбанку прогнозують суттєвий ріст дефіциту Держбюджету: що це означає

      - Читать новость на русском
      НБУ: Дефіцит держбюджету зросте до 8%, але це не страшно / UA.NEWS

      Заступник голови правління Нацбанку Дмитро Сологуб переконує, що у 2020 році дефіцит Держбюджету зросте з 2% до 8%. Водночас він запевнив що хвилюватися українцям не слід.

      Як пояснив Сологуб під час онлайн-конференції, організованої Європейською бізнес асоціацією, короткострокове зростання дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи. Водночас воно не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.

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      Розрахунки уряду показують зростання дефіциту державного бюджету у 2020 році з 2% до 8%. Так, це значне зростання, але потім економіка відновиться. Короткострокове зростання дефіциту бюджету на один рік не є великою проблемою,
      – зауважив заступник голови правління НБУ.

      Він додав, що порівняно з іншими країнами, що розвиваються, з точки зору бюджету ситуація в Україні є вже не такою поганою.

      "У нас є доступ до допомоги від інших донорів, не потрібно вести довгих переговорів. Потрібно зробити те, що давно потрібно було зробити, і отримати доступ до фінансування", – підкреслив Сологуб.

      Також керівник Нацбанку повідомив, що співвідношення держборгу до ВВП може зрости з 50% до 60 – 70%.

      "Якщо наступного року економіка повернеться до зростання, то зростання може становити 10%, а реальне – 3%. Тоді ми повернемося до зниження співвідношення держборгу до ВВП", – підсумував він.

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      Зауважимо, що в березні 2020 року доходи бюджету склали 87,9 мільярда гривень, водночас заплановано було 98,1 мільярда гривень. Отже, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень за податками та митниці – 8,8 мільярда гривень.

      З основними цифрами Дербюджету на 2020 рік можете ознайомитися з цим посиланням. 

      Що таке дефіцит бюджету? Це, коли видатки бюджету перевищують його доходи. Бюджетний дефіцит – одна з основних причин інфляції. Він є результатом економічної нестабільності, скорочення надходжень до бюджету, зростання видатків з бюджету.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші НБУ Бюджет 2020 Бюджет
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